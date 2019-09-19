Глеб Никитин: «Нижегородская область планирует вовлечь в оборот 400 тысяч гектаров леса»

СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-19T13:33:47+03:00

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Нижегородская область планирует вовлечь в хозяйственный оборот около 400 тысяч гектаров земель лесного фонда. Об этом стало известно на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы», которое провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В Нижегородской области в настоящее время началась активная работа по организации открытых конкурсов на право заключения договоров аренды лесного участка, - рассказал Глеб Никитин. - В хозяйственный оборот планируется вовлечь около 400 тысяч гектаров земель лесного фонда, с общим объёмом заготовки древесины более 700 тысяч кубометров. Это позволит повысить поступления в бюджет ориентировочно не менее чем на 150 миллионов рублей ежегодно.

По словам Глеба Никитина, рабочая группа Госсовета России с начала года прорабатывает проблемные вопросы лесного хозяйства с акцентом на федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU