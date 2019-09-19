2019-09-19T11:52:17+03:00
Общество

Глеб Никитин предложил разработать программу по развитию лесного семеноводства

Губернатор провел заседание рабочей группы Госсовета России
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Государственного совета России по направлению «Экология и природные ресурсы», где предложил разработать программу развития лесного семеноводства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Лесовосстановление сейчас является одним из самых актуальных вопросов, - отметил Глеб Никитин. – В прошлом году только 22 региона страны смогли обеспечить баланс выбытия и восстановления лесов. В результате, стране необходимо не менее 405 миллионов саженцев. В одной только Нижегородской области к 2030 году потребность в таком посадочном материале составит около 6 миллионов штук. Однако сейчас их выращивается в четыре раза меньше.

Чтобы изменить ситуацию, губернатор Нижегородской области предложил разработать адресную программу по развитию лесного семеноводства в стране. Также он предложил возобновить работы по созданию лесного семеноводства лесообразующих пород.

ИСТОЧНИК KP.RU

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