Руслан Станчев: «К 800-летию Нижнего Новгорода мы получим 4550 мест в новых школах»

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-18T18:15:34+03:00

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Депутат городской думы Нижнего Новгорода Руслан Станчев прокомментировал итоги заседания, состоявшегося в среду, 18 сентября 2019 года. По его словам, на заседании было принято два фундаментальных решения. Первое из них – это присоединение Новинского сельсовета к Нижнему Новгороду.

- Последнее решение такого рода было 14 лет назад, если не ошибаюсь. Город растет. Важно и то, что те, кто там живет, работают в основном в Нижнем Новгороде, - подчеркнул Руслан Станчев.

Но еще более важным, по мнению депутата, стало голосование за передачу земельного участка в микрорайоне «Юг» Автозаводского района под строительство новой школы.

- 12 тысяч детей сейчас учатся во вторую смену, и это кричащая проблема. Благодаря действиям губернатора и правительства по поиску концессионера уже к 800-летию Нижнего Новгорода мы получим 4550 новых мест в школах – причем это современные красивые большие школы со всеми возможностями, - отметил Руслан Станчев. – Кроме того, будет построен практически «мини-Сириус» в Борском районе. При этом бюджет сэкономит деньги, а значит, решение проблемы второй смены можно будет ускорить. То, что депутаты поддержали позицию губернатора Глеба Никитина в интересах жителей Нижнего Новгорода – это правильно.

ИСТОЧНИК KP.RU