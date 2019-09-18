Количество многодетных семей выросло в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-18T17:39:43+03:00

В 2020 году мерами поддержки в рамках нацпроекта «Демография» смогут воспользоваться еще больше семей

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Количество многодетных семей в Нижегородской области выросло на 1700 по сравнению с прошлым годом – если в сентябре 2018 года их было около 24000, то сейчас уже более 25700. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Семьи, которые готовятся сейчас к рождению малыша, могут рассчитывать на различные меры поддержки в рамках национального проекта «Демография». В частности, выплаты на первого ребенка до 1,5 лет уже получили в этом году почти 8500 родителей, - рассказал Глеб Никитин. – Кроме того, проведены выплаты на третьего или последующего ребенка 9726 семьям, а еще 7798 семей получили выплату за счет средств материнского капитала.

Планируется, что в дальнейшем пособие на первого ребенка будет предоставляться до трех лет – при условии, что среднедушевой доход семьи ниже двухкратной величины прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU