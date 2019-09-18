Маленький ребенок пострадал в ДТП по вине 18-летнего нижегородца на «Мерседесе»

СЕГОДНЯ 16:59 2019-09-18T16:59:45+03:00

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Маленький ребенок получил травмы в массовой аварии в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло около полуночи во вторник, 17 сентября 2019 года, возле дома №2/1 по улице Кузбасской. 18-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» не выбрал безопасную дистанцию и врезался сначала в автомобиль «Лада Приора», а потом еще и в КамАЗ.

В результате аварии пострадал юный пассажир отечественной легковушки – четырехлетний мальчик. Ребенка сразу же доставили в детскую областную больницу, где его осмотрели и оказали необходимую медицинскую помощь. Затем малыша с родителями отпустили домой.

Напомним, пять человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Володарском районе Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU