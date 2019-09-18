2019-09-18T16:46:26+03:00
Общество

Минэкологии призывает нижегородцев жаловаться на проблемы с вывозом ТКО в соцсетях

За сентябрь было отработано уже более 100 сообщений на эту тему
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области открыло в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» обсуждение, в котором предлагает всем жителям региона присылать жалобы на проблемы, связанные с вывозом ТКО. Для того, чтобы отправить такую жалобу, необходимо указать точный адрес контейнерной площадки, где скопился мусор, а также прикрепить фото в подтверждение факта нарушения.

Всю собранную информацию ведомство будет отправлять региональным операторам для оперативного решения проблем. Кстати, за период с 1 по 18 сентября органами исполнительной власти Нижегородской области уже было отработано более 100 сообщений в соцсетях на тему проблем с вывозом ТКО. В частности, именно благодаря жалобам в соцсетях удалось ликвидировать свалки на улицах Минеева, Шишкова, а также свалку в Лысковском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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