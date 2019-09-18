Двое пенсионеров погибли на пожаре в Кулебаках 17 сентября

СЕГОДНЯ 12:02 2019-09-18T12:02:37+03:00

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Сильный пожар унес жизни двоих человек во вторник, 17 сентября. Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области, несчастный случай произошел в квартире жилого дома на улице Осенняя в Кулебаках.

Звонок с сообщением о возгорании поступил в дежурную часть около шести часов утра. В одной из квартир загорелся диван. На месте происшествия были обнаружены тела двоих человек – женщины и мужчины 1940 года рождения. Следователи назначили судебно медицинские экспертизы потерпевших, а также судебно пожарно-техническаую экспертизу.

Обстоятельства случившегося выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» уголовного кодекса РФ. По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU