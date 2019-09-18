Водитель «Рено» протаранил два автомобиля под Володарском: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-18T10:52:22+03:00

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Пять человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Володарском районе Нижегородской области во вторник, 17 сентября. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария случилась в 16:30 на десятом километре автодороги Дзержинск – Володарск – Ильино, когда водитель «Рено» не справился с управлением и протаранил «Тойоту» и «вазовскую» легковушку, стоящие на проезжей части.

Трое пассажиров французского автомобиля были госпитализированы в больницу с места происшествия. Один мужчина получил сочетанную травму, ушиб головного мозга и перелом, у второго диагностировали черепно-мозговую травму, травматический шок и перелом ребер. Еще один мужчина, личность которого пока не установлена, также получил сочетанную травму, ушиб легких и травматический шок.

В результате столкновения пострадали еще водитель и пассажир «Тойоты». Женщина 1973 года рождения получила сотрясение головного мозга и ушибы. Вместе с ней в машине находился 9-летний ребенок. Он был отпущен после осмотра врачом.

ИСТОЧНИК KP.RU