2019-09-18T10:52:22+03:00
Происшествия

Водитель «Рено» протаранил два автомобиля под Володарском: есть пострадавшие

Трое пассажиров легковушки попали в больницу с серьезными травмами
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пять человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Володарском районе Нижегородской области во вторник, 17 сентября. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария случилась в 16:30 на десятом километре автодороги ДзержинскВолодарск – Ильино, когда водитель «Рено» не справился с управлением и протаранил «Тойоту» и «вазовскую» легковушку, стоящие на проезжей части.

Трое пассажиров французского автомобиля были госпитализированы в больницу с места происшествия. Один мужчина получил сочетанную травму, ушиб головного мозга и перелом, у второго диагностировали черепно-мозговую травму, травматический шок и перелом ребер. Еще один мужчина, личность которого пока не установлена, также получил сочетанную травму, ушиб легких и травматический шок.

В результате столкновения пострадали еще водитель и пассажир «Тойоты». Женщина 1973 года рождения получила сотрясение головного мозга и ушибы. Вместе с ней в машине находился 9-летний ребенок. Он был отпущен после осмотра врачом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое пенсионеров погибли на пожаре в Кулебаках 17 сентября
В Починковском районе осудили 17-летних подростков, «заминировавших» больницу и полицейский участок
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Нижнем Новгороде 14-летнего Максима Лялина
Нижегородское «Торпедо» всухую разгромило «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ
Ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде 19 сентября
Движение транспорта по улице Военных Комиссаров запрещено до 22 сентября
ДК «Сормово» подозревают в неуплате 268 миллионов рублей налогов
На тренировочной площадке Мещерского ФОКа начали менять футбольное покрытие
200 тысяч деревьев будут посажены в Нижегородской области до начала зимы
Объемы производства молока и мяса выросли в Нижегородской области
Строительство очистных сооружений началось в Ворсме
Капремонт дорог в Нижегородской области завершен на 80%
Улицу Касьянова перекрыли для движения до 20 октября
Капремонт в нижегородской детской областной больнице завершат к середине декабря
Комиссия по МСУ определилась с кандидатурами в состав Общественной палаты Нижнего Новгорода
Благоустроенный Светлоярский парк открылся в Нижнем Новгороде
Улицу Фрунзе перекроют для движения до 20 ноября
14-летний Максим Лялин пропал в Нижнем Новгороде