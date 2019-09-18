В Починковском районе осудили 17-летних подростков, «заминировавших» больницу и полицейский участок

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-18T10:30:03+03:00

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Починковский районный суд вынес приговор в отношении двоих 17-летних подростков, которые «заминировали» несколько зданий. В марте они позвонили в дежурную часть территориального отдела полиции и заявили, что в здании заложена бомба. Но этого показалось мыло: через несколько минут ребята набрали номер ЦРБ и также сообщили о том, что здание заминировано.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области, поступок был совершен «с целью нарушения общественного порядка». В итоге на подростков завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ.

Суд признал юношей виновными и приговор их к наказанию. Теперь один из ребят должен оплатить штраф в размере десяти тысяч рублей, а его приятель получил год лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Приговор в законную силу пока еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU