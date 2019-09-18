Нижегородское «Торпедо» всухую разгромило «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

СЕГОДНЯ 09:41 2019-09-18T09:41:18+03:00

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Во вторник, 17 сентября 2019 года, нижегородское «Торпедо» сыграло против нижнекамского «Нефтехимика» в рамках нового сезона континентальной хоккейной лиги. Матч прошел в КРК «Нагорный» и завершился со счетом 3:0 в пользу клуба из приволжской столицы.

Первая шайба была заброшена на пятой минуте встречи. Ее автором стал Чарлз Геноуэй. Через несколько минут в ворота «Нефтехимика» залетела еще одна шайба, и счет изменился на 2:0. Опасные моменты со стороны гостей тоже были, но голкипер «Торпедо» смог отстоять на ноль. Второй период был более спокойным, ни одна из команд не изменила счет встречи.

А вот в третьей двадцатиминутке «Торпедо» забросило еще одну шайбу. Итоговый счет – 3:0. Отметим, что эта победа стала четвертой подряд для нижегородского клуба. Команда заработала максимальное количество очков в домашней серии.

Впереди выездная серия. Следующий матч «Торпедо» сыграет с ХК «Сочи» 19 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU