2019-09-17T17:12:12+03:00
Общество

Ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде 19 сентября

Все желающие смогут пройти собеседования и получить консультации юристов
Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 19 сентября 2019 года, в Центре занятости населения Нижнего Новгорода пройдет ярмарка вакансий. Все, кто ищут работу, смогут прийти и получить консультации юристов, а также пройти собеседования.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в мероприятии примут участие 15 предприятий и компаний приволжской столицы, которые представят более тысячи вакансий в сфере научных исследований и разработок, здравоохранения, связи, деятельности органов государственного управления и местного самоуправления.

Нижегородцы смогут устроиться инженерами, программистами, слесарями, менеджерами, операторами, бухгалтерами, водителями, администраторами или найти себя в других актуальных профессиях.

Специалисты Центра занятости помогут желающим получить работу, а также разъяснят порядок прохождения профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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