ДК «Сормово» подозревают в неуплате 268 миллионов рублей налогов

СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-17T14:52:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «ДК «Сормово», который подозревается в совершении преступления по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» уголовного кодекса России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Компания занимается предпринимательской деятельностью в сфере осуществления управления многоквартирными домами. По версии следствия, за два года руководство ДК «Сормово» создало преступную схему для уклонения от уплаты налогов, в результате чего задолжала в бюджет государства порядка 268 миллионов рублей.

Сейчас сотрудники СК вместе с оперативниками из УФСБ, ЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области проводят розыскные мероприятия и собирают доказательства по уголовному делу. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что Государственная инспекция труда в Нижегородской области совместно с органами прокуратуры провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Ока-Волга». За период с ноября 2018 года по апрель 2019 года 23 работникам организации не выплачивалась зарплата. Общая сумма задолженности перед ними составила около 8,7 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU