200 тысяч деревьев будут посажены в Нижегородской области до начала зимы

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-17T13:00:53+03:00

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В России стартовала общенациональная кампания по восстановлению лесов под названием «Сохраним лес», проводимая в рамках нацпроекта «Экология». Нижегородская область тоже присоединится к этой акции, и теперь до зимы на территории региона будут высажены 200 тысяч деревьев.

- Это оптимальное время для посадок леса в нашей полосе. Приглашаю всех желающих принять участие в этом замечательном мероприятии, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в этом году в рамках национального проекта «Экология» также будут проводиться работы по лесовосстановлению на площади 13 тысяч гектаров.

- Это один из самых высоких показателей среди регионов ПФО. Мероприятия включают в себя высадку новых деревьев, уход за молодняком и ряд других работ, — добавил Глеб Никитин.

Напоминаем, что минувшей весной в Нижегородской области было заложено 4 тысячи га леса — высажено порядка 20 миллионов новых деревьев. В рамках осеннего этапа лесовосстановления и в том числе в рамках кампании «Сохраним лес» по области планируется создать лесные культуры на площади около 1,5 тысяч гектар.

ИСТОЧНИК KP.RU