Объемы производства молока и мяса выросли в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-17T12:17:38+03:00

За первые восемь месяцев 2019 года было произведено 377,1 тысячи тонн молока и 93,1 тысячи тонн мяса

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С начала 2019 года в Нижегородской области увеличилось производство молока и мяса. Как уточнили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона, в период с января по август предприятия выпустили более 377 тысяч тонн молока и более 93 тысяч тонн мяса.

Это связано, прежде всего, с повышением продуктивности скота.

- Достижению положительных результатов способствует работа сельхозтоваропроизводителей над улучшением кормовой базы, - пояснил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. Он также напомнил, что в регионе продолжается заготовка кормов. На сегодняшний день готовы более 600 тысяч тонн сенажа, 274 тысячи тонн силоса и 184 тысячи тонн сена.

- Увеличение объемов производства молока и мяса позволяет нашим перерабатывающим предприятиям использовать местное сырье, тем самым наращивать выпуск качественной молочной и мясной продукции, что делает продукты питания более доступными для нижегородцев, - отметил Денисов.

ИСТОЧНИК KP.RU