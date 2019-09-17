Строительство очистных сооружений началось в Ворсме

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-17T11:12:36+03:00

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В Ворсме в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» начали строить канализационные очистные сооружения. Как заявил замгубернатора Нижегородской области Андрей Харин, работы ведутся по графику. На них потратят более 330,8 миллиона рублей.

Планируется, что стройка завершится в следующем году. Новые очистные сооружения будут закрытые, то есть все установки будут размещены в здании. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, благодаря этому неочищенные сточные воды не будут попадать в Волгу.

- Для Павловского района и для Нижегородской области это очень хорошая экологическая программа. Она позволит ввести новые современные технологии очистки всех сточных вод. И к новым очистным сооружениям мы сможем подключить не только Ворсму, но еще три населенных пункта - Ясенцы, Грудцино и Комарово, - заявил глава администрации Павловского района Виктор Куренков.

ИСТОЧНИК KP.RU