Капремонт дорог в Нижегородской области завершен на 80%

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-17T09:50:51+03:00

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Уже не первый месяц в Нижегородской области ведутся активные работы по капитальному ремонту дорог. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже проложено 3,5 миллиона квадратных метров нового асфальта.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, работы завершены на 80%. Специалистами приняты работы на 93 участках нижегородских дорог протяженностью более 437 километров. Еще на девяти объектах эти работы завершаются.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Павла Саватеева, капремонт дорог должен завершиться в ближайшие две недели, до 1 октября. Все подрядчики, которые нарушат сроки выполнения работ, будут привлечены к ответственности в виде штрафа за каждый день просрочки.

Напомним, что объем ремонтной кампании увеличен до 763 километров. Поэтому до конца сентября в Нижегородской области будут отремонтированы еще шесть участков, три из которых находятся в Нижнем Новгороде, один – в Дзержинске и еще два – в районах.

ИСТОЧНИК KP.RU