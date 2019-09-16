«Ока-Волга» оштрафована на 50 тысяч рублей за долг более 8 миллионов перед работниками

СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-16T14:52:27+03:00

Зарплата не выплачивалась с ноября 2018 по апрель 2019 года

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Государственная инспекция труда в Нижегородской области совместно с органами прокуратуры провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Ока-Волга». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Незадолго до этого сотрудники ООО «Ока-Волга» обратились в прокуратуру Нижегородского района города Нижнего Новгорода и попросили защитить их трудовые права. Как выяснилось в ходе надзорных мероприятий, за период с ноября 2018 года по апрель 2019 года 23 работникам организации не выплачивалась зарплата. Общая сумма задолженности перед ними составила около 8,7 миллиона рублей.

- За допущенные нарушения ООО «Ока-Волга» привлечено к административной ответственности. Организация оштрафована на 50 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе госинспекции труда.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области оштрафовала управление ПФР в Выксе за медлительность.

ИСТОЧНИК KP.RU