2019-09-16T14:44:09+03:00
Общество

Владимир Панов встретится с жителями Автозаводского района 25 сентября

Мероприятие пройдет во дворце культуры «ГАЗ»
Валерия ГРОМОВА
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На следующей неделе мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов откроет очередной, третий, цикл встреч с жителями. Первое мероприятие пройдет в среду, 25 сентября, в Автозаводском районе, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Все желающие могут прийти к 18:30 во дворец культуры ОАО «ГАЗ» и задать интересующие вопросы градоначальнику.

Напомним, подобные встречи с жителями всех восьми районов приволжской столицы Владимир Панов проводит с 27 февраля прошлого года. Второй цикл встреч с горожанами стартовал 5 декабря 2018 года. Тогда градоначальник повторно встретился с жителями Автозаводского района. После этого он еще выезжал в Сормовский, Канавинский, Советский и Приокский районы. А самая первая встреча Владимира Панова с нижегородцами прошла 27 февраля 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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