2019-09-16T13:55:53+03:00
Общество

76 незаконных рекламных конструкций убрали с улиц Нижнего Новгорода

Больше всего нарушений было выявлено в Московском и Ленинском районах
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

76 незаконных рекламных конструкций демонтировано в Нижнем Новгороде за период с 9 по 13 сентября 2019 года. Об этом со ссылкой на МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» сообщает пресс-служба администрации города.

Из общего количества незаконных рекламных щитов лишь 35 было демонтированы силами собственников по доброй воле. Оставшиеся 41 пришлось демонтировать самому центру. Демонтированные конструкции будут находиться на ответственном хранении в центре в течение 30 дней, но собственники смогут забрать их только после возмещения всех затрат.

Кроме того, в центре отметили, что в течение недели было выявлено 88 незаконных рекламных и информационных конструкций, причем больше всего нарушений оказалось в Московском и Ленинском районе – 56 и 19 соответственно.

Кстати, штрафы за размещение незаконных рекламных конструкций для юридических лиц весьма внушительны – от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комиссия по МСУ определилась с кандидатурами в состав Общественной палаты Нижнего Новгорода
Благоустроенный Светлоярский парк открылся в Нижнем Новгороде
Улицу Фрунзе перекроют для движения до 20 ноября
14-летний Максим Лялин пропал в Нижнем Новгороде
«Ока-Волга» оштрафована на 50 тысяч рублей за долг более 8 миллионов перед работниками
Владимир Панов встретится с жителями Автозаводского района 25 сентября
Житель Нижегородской области воткнул нож в грудь соседу, приревновав к нему подругу
Две школьницы пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде
196 тысяч человек привито в Нижегородской области против гриппа
Расписание движения судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» изменится с 20 сентября
Прокуратура наказала Пенсионный фонд за медлительность в Выксе
Фонд капремонта обязал подрядчиков завершить ремонт кровель и систем теплоснабжения к концу сентября
«Торпедо» всухую разгромило омский «Авангард»
Два человека утонули в Нижегородской области 14 сентября
Нижегородские социальные предприниматели смогут получить бесплатную рекламу
Ярмарки вакансий пройдут в нескольких районах Нижегородской области
Более 120 тысяч кошек и собак получили прививки от бешенства в Нижегородской области
11 домов отремонтируют по программе капремонта в Бутурлинском районе в 2019 году
Двое полицейских задержаны в Нижнем Новгороде по подозрению в мошенничестве
Лыжная база, ресурсный центр и детская художественная школа открылись в Семенове 14 сентября
Глеб Никитин выступил на закрытии фестиваля «ПИАНОfest»
Опыт нижегородской «Эффективной губернии» будут перенимать в Воронеже
Нижегородское «Торпедо» обыграло финский «Йокерит» со счетом 6:5