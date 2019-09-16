76 незаконных рекламных конструкций убрали с улиц Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-16T13:55:53+03:00

Больше всего нарушений было выявлено в Московском и Ленинском районах

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76 незаконных рекламных конструкций демонтировано в Нижнем Новгороде за период с 9 по 13 сентября 2019 года. Об этом со ссылкой на МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» сообщает пресс-служба администрации города.

Из общего количества незаконных рекламных щитов лишь 35 было демонтированы силами собственников по доброй воле. Оставшиеся 41 пришлось демонтировать самому центру. Демонтированные конструкции будут находиться на ответственном хранении в центре в течение 30 дней, но собственники смогут забрать их только после возмещения всех затрат.

Кроме того, в центре отметили, что в течение недели было выявлено 88 незаконных рекламных и информационных конструкций, причем больше всего нарушений оказалось в Московском и Ленинском районе – 56 и 19 соответственно.

Кстати, штрафы за размещение незаконных рекламных конструкций для юридических лиц весьма внушительны – от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU