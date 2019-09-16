2019-09-16T13:14:46+03:00
Происшествия

Житель Нижегородской области воткнул нож в грудь соседу, приревновав к нему подругу

Потерпевший жив, но находится в тяжелом состоянии
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в покушении на убийство соседа из ревности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в селе Южном Гагинского района на террасе одного из домов на улице Молодежной в воскресенье, 15 сентября 2019 года. В этот день подозреваемый распивал спиртные напитки совместно с 53-летним соседом. Внезапно между ними произошла ссора – подозреваемый приревновал к гостю хозяйку дома и резко возненавидел его за это. Злоумышленник схватил нож и ударил им товарища в грудь. Тот, в свою очередь, оказал сопротивление: выхватил у нападавшего нож и, защищаясь, несколько раз ударил его ножом по ногам.

В настоящее время потерпевший находится в реанимации в Гагинской ЦРБ. Его состояние оценивается как тяжелое. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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