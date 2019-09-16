2019-09-16T11:41:06+03:00
Общество

196 тысяч человек привито в Нижегородской области против гриппа

Всего в этом году планируется привить почти 1,5 миллиона человек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Вот уже десять дней в Нижегородской области продолжается прививочная кампания против гриппа. За это время в регионе было привито более 196 тысяч человек, в том числе 80 тысяч человек. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- В Нижегородской области в этом году бесплатной вакцинацией против гриппа могут воспользоваться 1 миллион 400 тысяч человек из групп риска, в том числе 340 тысяч детей, - сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. – К группам риска также относятся люди старше 60 лет, беременные женщины, призывники и медицинские работники.

По словам специалистов регионального Управления Роспотребнадзора, прививки против гриппа рекомендуется сделать до начала ноября. Тогда к началу эпидемии после новогодних праздников выработается иммунитет к заболеванию.

- Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания, - уверена заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова. - Ежегодно на территории Нижегородской области отмечается увеличение охвата населения прививками против гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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