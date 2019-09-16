2019-09-16T11:38:36+03:00
Общество

Расписание движения судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» изменится с 20 сентября

Изменения связаны с уменьшением светового дня
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Расписание движения судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» будет изменено с пятницы, 20 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, причиной изменения расписания стало уменьшение светового дня. Теперь, чтобы передвигаться по большей части в светлое время суток, «Валдай 45Р» будет отправляться раньше и в Городец, и в Макарьево. Так, по пятницам судно будет уходить в Городец в 15:00, а в обратном направлении – в 16:30. По субботам рейс в Городец будет отправляться в 8:00 и в 13:20, а обратно в Нижний Новгород – в 12:00 и 17:00. Воскресные рейсы в Макарьево будут осуществляться в 8:00 и 13:20, а в обратном направлении – в 11:30 и 17:00.

Напомним, билеты на «Валдай 45Р» до Городца и Макарьева можно приобрести на сайте www.biletnn.ru, а также в точках продаж в «Ледаро», ДК «ГАЗ» и ТРЦ «РИО».

ИСТОЧНИК KP.RU

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