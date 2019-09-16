Прокуратура наказала Пенсионный фонд за медлительность в Выксе

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-16T11:12:28+03:00

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Выксунская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при реализации местным управлением Пенсионного фонда РФ функций по социальному обеспечению. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

В ходе проверки было установлено, что ответы на обращения граждан направлялись управлением с нарушением установленного законодательством 30-дневного срока со дня регистрации. Кроме того, в ходе проверки исполнительных документов также выяснилось, что управление, будучи взыскателем в пользу бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, несвоевременно предъявляет исполнительные документы для исполнения в территориальные органы УФССП.

По результатам проверки в адрес руководителя управления городской прокурор внес представление об устранении нарушений. Представление уже удовлетворено, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Все нарушения к настоящему времени уже устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU