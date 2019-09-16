Фонд капремонта обязал подрядчиков завершить ремонт кровель и систем теплоснабжения к концу сентября
Региональный фонд капитального ремонта обязал подрядчиков завершить все работы по ремонту кровель и систем теплоснабжения до конца сентября. Соответствующее решение было озвучено на совещании в государственной жилищной инспекции Нижегородской области.
- У вас остается крайне мало времени, чтобы ускорить темпы выполнения работ. Крайний срок, который мы можем дать подрядчикам – это 1 октября, - подчеркнул министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чертков.
В настоящее время на территории Нижнего Новгорода ремонт кровель и систем теплоснабжения ведется в 48 многоквартирных домах, 9 из них находятся на особом контроле у Фонда.
Что касается Нижегородской области, то здесь 23 подрядные организации ведут кровельные работы на 78 многоквартирных домах. Еще 17 подрядных организаций производят ремонт отопительных систем в 37 домах. Самые большие проблемы возникли с шестью домами в Павловском, Кстовском и Краснобаковском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU