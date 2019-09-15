«Торпедо» всухую разгромило омский «Авангард»

СЕГОДНЯ 21:26 2019-09-15T21:26:21+03:00

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Хоккеисты нижегородского «Торпедо» всухую обыграли финалиста Кубка Гагарина – омский «Авангард». Матч состоялся в воскресенье, 15 сентября 2019 года, в Нижнем Новгороде, и завершился со счетом 3:0.

С первых минут матча стал понятен боевой настрой обеих команд, но в первом тайме шайбу удалось забить только нижегородцам. Во втором периоде болельщикам «Торпедо» пришлось понервничать – через полминуты после его начала шайба оказалась в воротах нижегородской команды. Однако видеопросмотр показал игру высокоподнятой клюшкой, и счет на табло не изменился. Зато после этого воодушевленные нижегородцы закатили сразу две шайбы в ворота гостей. В третьем периоде счет не изменился, хотя торпедовцы не раз атаковали «Авангард».

Впереди у «Торпедо» остается еще один матч первой домашней серии – он состоится во вторник, 17 сентября 2019 года, а соперником нижегородцев станет «Нефтехимик».

ИСТОЧНИК KP.RU