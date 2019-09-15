Два человека утонули в Нижегородской области 14 сентября

СЕГОДНЯ 18:02 2019-09-15T18:02:40+03:00

Одно из происшествий случилось в Арзамасском районе, другое – в Сормове

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Хотя летняя жара в Нижегородской области уступает место осенней прохладе, все еще остаются желающие искупаться напоследок в этом году. Но, к сожалению, не обходится и без трагедий. Двое мужчин утонули в Нижегородской области в субботу, 14 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Одна из трагедий произошла в Сормовском районе Нижнего Новгорода, возле дома №29А по Юбилейному бульвару. Из речки Левинки в месте, не оборудованном для купания, было извлечено тело погибшего мужчины. По данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Еще одна трагедия произошла в районе села Старая Пустынь под Арзамасом. Там тело погибшего мужчины было извлечено из озера Широкого. Место происшествия также не являлось официальным пляжем.

ИСТОЧНИК KP.RU