Два человека утонули в Нижегородской области 14 сентября
Хотя летняя жара в Нижегородской области уступает место осенней прохладе, все еще остаются желающие искупаться напоследок в этом году. Но, к сожалению, не обходится и без трагедий. Двое мужчин утонули в Нижегородской области в субботу, 14 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Одна из трагедий произошла в Сормовском районе Нижнего Новгорода, возле дома №29А по Юбилейному бульвару. Из речки Левинки в месте, не оборудованном для купания, было извлечено тело погибшего мужчины. По данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Еще одна трагедия произошла в районе села Старая Пустынь под Арзамасом. Там тело погибшего мужчины было извлечено из озера Широкого. Место происшествия также не являлось официальным пляжем.
ИСТОЧНИК KP.RU