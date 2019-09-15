Нижегородские социальные предприниматели смогут получить бесплатную рекламу
Социальные предприниматели и НКО Нижегородской области смогут получить бесплатную рекламу, подав заявки на конкурс «Взгляд в будущее» на сайте cissno52.ru. Заявки принимаются до 1 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, социальный бизнес способствует достижению позитивных изменений в обществе, а конкурс помогает сделать информацию о его услугах максимально доступной для жителей области.
Конкурс проходит в Нижегородской области уже в четвертый раз, и за это время уже 17 нижегородских предпринимателей получили возможность бесплатной рекламы для своих социальных проектов. Организатором конкурса является Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области. Приз, за который борются участники – размещение рекламы проектов-победителей на 200 рекламных площадях компаний-партнеров конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU