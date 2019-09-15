2019-09-15T15:34:15+03:00
Общество

Нижегородские социальные предприниматели смогут получить бесплатную рекламу

Заявки на конкурс принимаются до 1 октября 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Социальные предприниматели и НКО Нижегородской области смогут получить бесплатную рекламу, подав заявки на конкурс «Взгляд в будущее» на сайте cissno52.ru. Заявки принимаются до 1 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, социальный бизнес способствует достижению позитивных изменений в обществе, а конкурс помогает сделать информацию о его услугах максимально доступной для жителей области.

Конкурс проходит в Нижегородской области уже в четвертый раз, и за это время уже 17 нижегородских предпринимателей получили возможность бесплатной рекламы для своих социальных проектов. Организатором конкурса является Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области. Приз, за который борются участники – размещение рекламы проектов-победителей на 200 рекламных площадях компаний-партнеров конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярмарки вакансий пройдут в нескольких районах Нижегородской области
Более 120 тысяч кошек и собак получили прививки от бешенства в Нижегородской области
11 домов отремонтируют по программе капремонта в Бутурлинском районе в 2019 году
Двое полицейских задержаны в Нижнем Новгороде по подозрению в мошенничестве
Лыжная база, ресурсный центр и детская художественная школа открылись в Семенове 14 сентября
Глеб Никитин выступил на закрытии фестиваля «ПИАНОfest»
Опыт нижегородской «Эффективной губернии» будут перенимать в Воронеже
Нижегородское «Торпедо» обыграло финский «Йокерит» со счетом 6:5
Нижегородка Дарья Кукушкина завоевала бронзу на первенстве Европы по академической гребле
Глеб Никитин: «На форуме «Россия – спортивная держава» проведут общерегиональную зарядку
Голосование за объекты благоустройства-2020 завершится 15 сентября
Пенсионер на иномарке насмерть сбил мотоциклиста в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области снизились цены на пшено, куриное мясо и сезонные овощи
11 писем с претензиями направлены в адрес частных перевозчиков в Нижнем Новгороде
Нижегородцы смогут обсудить будущее Большой Покровской и площади Горького
Более 400 волонтеров будут работать на форуме «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде открылся пункт приема вторсырья, работающий на солнечных батареях
Павильон 800-летия Нижнего Новгорода будет работать на форуме «Россия – спортивная держава»
Первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде в октябре
Глеб Никитин внес в ЗСНО проект поправок в бюджет
Центр здоровья и спорта открылся в гимназии №2 Нижнего Новгорода
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Арзамасском районе
Новая машина по нанесению разметки вышла на дороги Нижнего Новгорода
Торжественное открытие благоустроенного сквера Прыгунова состоится 12 сентября
Водолазы начали чистить Мещерское озеро от мусора
Рецидивист из Лукоянова задушил знакомую во время ссоры
Нижегородцы помогут скорректировать Стратегию развития Нижнего Новгорода до 2030 года
Билеты на матч «Нижний Новгород» - «Краснодар» поступили в продажу