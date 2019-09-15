Ярмарки вакансий пройдут в нескольких районах Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-15T12:54:06+03:00

Мероприятия будут проходить с 17 сентября по 1 октября в районных центрах занятости

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Ярмарки вакансий состоятся в центрах занятости районов Нижегородской области с 17 сентября по 1 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятия будут проходить в центрах занятости Балахнинского, Богородского, Бутурлинского, Вадского, Вачского, Ветлужского, Воскресенского, Городецкого, Дальнеконстантиновского, Княгининского, Краснооктябрьского, Кстовского, Лукояновского, Пильнинского, Сергачского и Сеченовского районов, а также городов Арзамаса, Бора, Выксы, Дзержинска, Навашино, Нижнего Новгорода, Первомайска, Сарова и Шахуньи.

Специалисты центров занятости будут оказывать помощь в поисках работы, информировать посетителей о положении на рынке труда и услугах службы занятости населения, а также ознакомят посетителей с банком вакансий. Затем посетители смогут пройти собеседования и при необходимости проконсультироваться с юристами.

ИСТОЧНИК KP.RU