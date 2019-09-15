2019-09-15T11:55:36+03:00
Общество

Более 120 тысяч кошек и собак получили прививки от бешенства в Нижегородской области

Бесплатная вакцинация животных проводится в регионе регулярно
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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124 тысячи кошек и собак получили прививки против бешенства в Нижегородской области в 2019 оду. Об этом со ссылкой на региональный ветнадзор сообщает пресс-служба областного правительства.

Планируется, что в 2019 году прививки от бешенства должны получить 240 тысяч животных – в том числе и крупный и мелкий рогатый скот, а также лошади. Вакцина закуплена за счет средств федерального бюджета.

Чтобы получить бесплатную прививку, владельцам животных необходимо обратиться в государственные ветеринарные учреждения Нижегородской области.

Бешенство – острое инфекционное заболевание человека и животных, которое, как правило, заканчивается летальным исходом. Источником вируса являются дикие и домашние животные – лисы, волки, еноты, барсуки, скунсы, летучие мыши, кошки, собаки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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