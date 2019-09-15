Двое полицейских задержаны в Нижнем Новгороде по подозрению в мошенничестве

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-15T09:20:34+03:00

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В Канавинском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело в отношении двух экс-полицейских, подозреваемых в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в пятницу, 13 сентября 2019 года, возле дома на Московском шоссе. Двое оперуполномоченных «развели» задержанного ранее за кражу мужчину на 50 тысяч рублей, пообещав, что, получив деньги, смогут воспользоваться своим служебным положением и сделать так, чтобы тот избежал уголовной ответственности.

Однако довести дело до концам горе-полицейским не удалось – они тут же были задержаны коллегами из следственного комитета, полиции и УФСБ. В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения и им предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU