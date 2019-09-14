Лыжная база, ресурсный центр и детская художественная школа открылись в Семенове 14 сентября
В субботу, 14 сентября 2019 года, в Семенове прошел день города. Столице золотой хохломы исполнилось 240 лет. В честь этого состоялись торжественные открытия нескольких зданий. Например, детской художественной школы после капремонта.
Также заработала лыжная база, а в Семеновском индустриально-художественном техникуме открылся ресурсный центр народных художественных промыслов и деревообработки.
- Здесь установлено современное оборудование, применяются инновационные технологии. Благоустройству общественных пространств мы также уделяем большое внимание, - цитирует главу администрации Семеновского городского округа Николая Носкова пресс-служба правительства Нижегородской области.
Сейчас в Семенове реализуются сразу два федеральных проекта по благоустройству –
«Формирование комфортной городской среды» и «Малые города и исторические поселения». Начали меняться улицы и въезд в город. Появились велодорожка, детская площадка и скейт-парк.
Кроме того, рабочие обустраивают пляжную зону и устанавливают малые архитектурные формы. Планируется, что работы будут завершены к середине октября.
ИСТОЧНИК KP.RU