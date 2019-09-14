2019-09-14T19:20:16+03:00
Общество

Лыжная база, ресурсный центр и детская художественная школа открылись в Семенове 14 сентября

Сегодня столице золотой хохломы исполнилось 240 лет
Валерия ГРОМОВА
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В субботу, 14 сентября 2019 года, в Семенове прошел день города. Столице золотой хохломы исполнилось 240 лет. В честь этого состоялись торжественные открытия нескольких зданий. Например, детской художественной школы после капремонта.

Также заработала лыжная база, а в Семеновском индустриально-художественном техникуме открылся ресурсный центр народных художественных промыслов и деревообработки.

- Здесь установлено современное оборудование, применяются инновационные технологии. Благоустройству общественных пространств мы также уделяем большое внимание, - цитирует главу администрации Семеновского городского округа Николая Носкова пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сейчас в Семенове реализуются сразу два федеральных проекта по благоустройству –

«Формирование комфортной городской среды» и «Малые города и исторические поселения». Начали меняться улицы и въезд в город. Появились велодорожка, детская площадка и скейт-парк.

Кроме того, рабочие обустраивают пляжную зону и устанавливают малые архитектурные формы. Планируется, что работы будут завершены к середине октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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