Нижегородское «Торпедо» обыграло финский «Йокерит» со счетом 6:5

СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-14T14:54:11+03:00

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В минувшую пятницу, 13 сентября 2019 года, нижегородское «Торпедо» принимало на своем льду «Йокерит». Матч проходил в КРК «Нагорный» и завершился со счетом 6:5.

В первом периоде нижегородцы много атаковали, но так и не смогли забросить ни одной шайбы в ворота соперника. А вот «Йокерит» оказался сильнее – на перерыв команды расходились при счете 0:2.

В начале второй двадцатиминутки «Торпедо» снова пропустило шайбу, но через несколько минут отличилось шайбой. На последних секундах второго периода Михаил Орлов изменил счет на 2:4. Появилась интрига.

Тяжело пришлось болельщикам «Торпедо» на трибунах во время матча. В третьем периоде нижегородцы отставали на две шайбы, но в конце основного времени смогли сравнять счет! Битва перешла в овертайм.

«Йокерит» поддержал атакующую стезю, а после этого начались атаки. Через несколько минут Денис Баранцев оказался один на один с вратарем финского клуба, и за считанные секунды «Торпедо» одержало победу в этом непростом матче.

ИСТОЧНИК KP.RU