2019-09-14T12:15:33+03:00
Общество

Голосование за объекты благоустройства-2020 завершится 15 сентября

Итоги будут подведены в понедельник
Валерия ГРОМОВА
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Напоминаем, что на сайте «Бюджет для граждан Нижегородской области» до сих пор проходит голосование за объекты, которые будут благоустроены в следующем году. Жители могут выбрать из нескольких проектов.

Голосование завершится 15 сентября 2019 года, а уже на следующий день специалисты подведут итоги, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас на выбор представлены более 200 проектов на 1,9 миллиарда рублей для их финансирования из областного бюджета. Сумма, которая будет потрачена на работы, - 900 миллионов рублей. Ее поделят по муниципалитетам в зависимости от численности населения. Проекты-победители войдут в модельные бюджеты-2020.

Чтобы проголосовать, нужно зайти на сайт «Бюджет для граждан Нижегородской области», выбираем вкладку «Вам решать», ищем свою территорию и изучаем проекты. Затем выбираем понравившийся проект и нажимаем кнопку «голосовать». Далее надо ввести номер телефона, на который придет СМС с проверочным кодом. Этот код надо ввести в поле, выбрать проект и проголосовать.

- Требования к участникам голосования минимальны — нужен только номер телефона, на который придет сообщение для идентификации на сайте. Каждый житель может проголосовать за один проект того или иного района, но в количестве муниципалитетов мы граждан не ограничиваем. Ограничений по прописке и проживанию также нет. Исходим из того, что наши жители интересуются проектами именно своей территории, либо тех районов, в которых, например, у них есть дача, живут близкие, — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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