Глеб Никитин: «На форуме «Россия – спортивная держава» проведут общерегиональную зарядку

СЕГОДНЯ 13:18 2019-09-14T13:18:42+03:00

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В рамках форума «Россия – спортивная держава» планируется провести общерегиональную зарядку. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Центральной площадкой проведения массовой зарядки станет стадион «Нижний Новгород», - рассказал глава региона. – Дистанционно к зарядке смогут присоединиться физкультурно-оздоровительные комплексы в районах Нижегородской области. Также она будет транслироваться в интернете и на телевидении.

По словам главы региона, все мероприятия во второй день проведения форума будут полностью открытыми для всех желающих. Это позволит развивать массовый спорт в регионе.

- Позитивная динамика в развитии массового спорта появилась после Чемпионата мира по футболу, - рассказал Глеб Никитин. - Более 90% детей и молодежи у нас занимаются спортом. Это очень хороший показатель. В среднем же по региону - около 36% граждан регулярно занимаются физкультурой и спортом. Мы стремимся к показателю 55%.

ИСТОЧНИК KP.RU