Глеб Никитин внес в ЗСНО проект поправок в бюджет

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-12T17:06:54+03:00

На субсидирование межрегиональных перелетов в 2019 году планируется выделить 33,4 миллиона рублей

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание проект поправок в бюджет на 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства финансов.

Так, до конца декабря 33,4 миллиона рублей будут направлены на субсидирование межрегиональных перелетов, а именно – по направлениям Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск. В 2020 и 2021 годах на перелеты до Северной столицы, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, Уфы, Геленджика, Сочи и Челябинска потратят почти 161 миллион рублей.

Также планируется выделить 11,7 миллиона рублей на оборудование Центра культуры «Рекорд» в рамках подготовки к 800-летию приволжской столицы.

После этих правок доходы Нижегородской области на 2019 год увеличились на 35,07 миллиона рублей, а расходы – на 166,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU