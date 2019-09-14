Нижегородка Дарья Кукушкина завоевала бронзу на первенстве Европы по академической гребле

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-14T13:51:28+03:00

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Воспитанница нижегородской спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту Дарья Кукушкина завоевала бронзу в составе женской команды на первенстве Европы по академической гребле. Об этом со ссылкой на департамент физической культуры и спорта сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Вместе с Дарьей Кукушкиной в команде выступали Елена Мозгунова, Марина Рубцова и Елена Шапурова.

Состязания проходили с 7 по 8 сентября в греческом городе Янина. В них приняли участие более 500 спортсменов из тридцати стран мира. По итогам у сборной России две бронзы и одно серебро.

Напомним, в июне спортсмены из Нижегородской области завоевали восемь различных медалей на Вторых Европейских играх, которые проходили в столице Беларуси. Наш регион на состязаниях представляли шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU