2019-09-14T13:51:28+03:00
Спорт

Нижегородка Дарья Кукушкина завоевала бронзу на первенстве Европы по академической гребле

Состязания проходили в минувшие выходные
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воспитанница нижегородской спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту Дарья Кукушкина завоевала бронзу в составе женской команды на первенстве Европы по академической гребле. Об этом со ссылкой на департамент физической культуры и спорта сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Вместе с Дарьей Кукушкиной в команде выступали Елена Мозгунова, Марина Рубцова и Елена Шапурова.

Состязания проходили с 7 по 8 сентября в греческом городе Янина. В них приняли участие более 500 спортсменов из тридцати стран мира. По итогам у сборной России две бронзы и одно серебро.

Напомним, в июне спортсмены из Нижегородской области завоевали восемь различных медалей на Вторых Европейских играх, которые проходили в столице Беларуси. Наш регион на состязаниях представляли шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глеб Никитин: «На форуме «Россия – спортивная держава» проведут общерегиональную зарядку
Голосование за объекты благоустройства-2020 завершится 15 сентября
Пенсионер на иномарке насмерть сбил мотоциклиста в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области снизились цены на пшено, куриное мясо и сезонные овощи
11 писем с претензиями направлены в адрес частных перевозчиков в Нижнем Новгороде
Нижегородцы смогут обсудить будущее Большой Покровской и площади Горького
Более 400 волонтеров будут работать на форуме «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде открылся пункт приема вторсырья, работающий на солнечных батареях
Павильон 800-летия Нижнего Новгорода будет работать на форуме «Россия – спортивная держава»
Первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде в октябре
Глеб Никитин внес в ЗСНО проект поправок в бюджет
Центр здоровья и спорта открылся в гимназии №2 Нижнего Новгорода
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Арзамасском районе
Новая машина по нанесению разметки вышла на дороги Нижнего Новгорода
Торжественное открытие благоустроенного сквера Прыгунова состоится 12 сентября
Водолазы начали чистить Мещерское озеро от мусора
Рецидивист из Лукоянова задушил знакомую во время ссоры
Нижегородцы помогут скорректировать Стратегию развития Нижнего Новгорода до 2030 года
Билеты на матч «Нижний Новгород» - «Краснодар» поступили в продажу