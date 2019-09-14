Опыт нижегородской «Эффективной губернии» будут перенимать в Воронеже

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-14T17:38:02+03:00

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Опыт Нижегородской области по реализации программы «Эффективная губерния» будут внедрять в Воронежской области. Об этом по итогам рабочего визита заявили участники воронежской делегации, передает пресс-служба регионального правительства.

Так, в Нижегородской области побывали представители правительства Воронежской области, руководители департаментов экономического развития, соцзащиты, здравоохранения и эксперты РАНХиГС по проекту «Современное государственное управление». По их словам, у них уже создана рабочая группа по повышению производительности труда. Этим составом они и прибыли в приволжскую столицу.

- Мы увидели реальные, уже работающие проекты по применению бережливых технологий. Они перспективны как для нашего, так и для других регионов. Нам особенно интересен опыт Нижегородской области в сфере повышения производительности труда в промышленности, госуправлении и медицине, - подчеркнул замруководителя КУ ВО «Центра эффективности правительства Воронежской области» Николай Бичев.

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». В частности, с начала 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе стартовал проект «Эффективная губерния» по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что опыт Нижегородской области по внедрению бережливых технологий также будет перенимать Сахалинская область.

ИСТОЧНИК KP.RU