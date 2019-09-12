Рецидивист из Лукоянова задушил знакомую во время ссоры

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-12T12:40:22+03:00

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Жестокое убийство произошло в Лукоянове в среду, 11 сентября. В одном из жилых домов на улице Куйбышева была задушена 38-летняя женщина.

Как пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области, подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Им оказался 37-летний мужчина, который ранее уже был судим по уголовному кодексу. По версии следствия, причиной убийства стала личная неприязнь, из-за которой и произошла ссора.

В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Ведется расследование по статье «Убийство» уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что 62-летний мужчина получил сильные ожоги 40% тела первой, второй и третьей степени во время пожара в Ветлуге. Несчастный случай произошел в минувшее воскресенье, 8 сентября. В результате пожара обгорели стены, потолок и пол внутри двух квартир на площади 70 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU