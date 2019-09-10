Пожар в Кудьминской промзоне локализован

10 Сент. 23:42 2019-09-11T00:18:17+03:00

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Тушение пожара в Кудьминской промзоне в Богородском районе удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- В 22:10 пожар локализован на площади 5 тысяч квадратных метров, - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС. – Сейчас ранг пожара снижен до третьего ранга.

В настоящее время тушение пожара продолжается. В работах задействованы 128 человек и 37 единиц техники. Также к тушению привлечены два пожарных поезда, прибывшие на железнодорожную станцию «Кудьма». По предварительным данным, в результате пожара пострадали два человека, один из них госпитализирован.

Напомним, пожар на территории Кудьминской промзоны вспыхнул около шести часов вечера 10 сентября. По предварительным данным, горящий склад был предназначен для хранения масла. Его там могло быть до 500 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU