2019-09-11T00:18:17+03:00
Происшествия

Пожар в Кудьминской промзоне локализован

Сейчас площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Пожар в Кудьминской промзоне локализован. ФОТО: Ирина КозловаПожар в Кудьминской промзоне локализован. ФОТО: Ирина Козлова
Изменить размер текста:

Тушение пожара в Кудьминской промзоне в Богородском районе удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- В 22:10 пожар локализован на площади 5 тысяч квадратных метров, - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС. – Сейчас ранг пожара снижен до третьего ранга.

В настоящее время тушение пожара продолжается. В работах задействованы 128 человек и 37 единиц техники. Также к тушению привлечены два пожарных поезда, прибывшие на железнодорожную станцию «Кудьма». По предварительным данным, в результате пожара пострадали два человека, один из них госпитализирован.

Напомним, пожар на территории Кудьминской промзоны вспыхнул около шести часов вечера 10 сентября. По предварительным данным, горящий склад был предназначен для хранения масла. Его там могло быть до 500 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Павловском районе завершился ремонт дороги Павлово – Гомзово
Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта «Экология»
Владимир Панов: «Первая очередь сквера на бульваре Авиастроителей откроется 16 сентября»
Парк Победы в Нижнем Новгороде снова остался без благоустройства
В Сормове началось строительство объездной дороги
Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 10,3%
«Команда правительства» Нижегородской области сформирует молодежный кадровый резерв
Компания молодежи разбилась в ДТП в Нижегородской области
Более полутора тысяч человек посетили фестиваль R-Oka в минувшие выходные
Владимир Панов утвердил 10 членов Общественной палаты
Более 90 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты благоустройства-2020 в рамках проекта «Вам решать»
Мэрия Нижнего Новгорода возьмет в лизинг 56 новых автобусов
«Единая Россия» получила более 85% вакантных мандатов в Нижегородской области
Почти 65 тысяч человек посетили фестиваль «Секреты мастеров» на Нижневолжской набережной
Незаконную свалку покрышек ликвидировали в Арзамасском районе
У автовокзала «Канавинский» в Нижнем Новгороде появился свой сайт
Жители Дзержинска выбрали депутатов в городскую думу
«Фестиваль нижегородской книги» пройдёт в библиотеке имени Ленина в конце сентября
Экс-мэр Арзамаса выслушал приговор за служебный подлог
Избирком назвал победителя на довыборах в ЗСНО по Кстовскому району
62-летний мужчина получил сильные ожоги на пожаре в Ветлуге
Озвучена явка на выборах в Нижегородской области на 18:00
Нижегородский сельхозкооператив получит грант в 30 миллионов рублей
Явка на выборах на 15:00 в Нижегородской области составила больше 19%
В Нижегородской области стартуют съемки молодежного реалити-шоу «Только посмотри!»
В Нижегородской области подешевели говядина и сахар
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем финансиста
В Нижегородской области открылись все избирательные участки