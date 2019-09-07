2019-09-07T20:03:12+03:00
Общество

Экспортеры сельхозпродукции смогут получить льготные кредиты по нацпроекту

Для получения поддержки предприятиям необходимо заключить трехстороннее соглашение о повышении конкурентоспособности
Юлия ДАНЧЕНКО
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У нижегородских предприятий, экспортирующих продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, появилась возможность получить льготный кредит в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- На финансовую поддержку смогут рассчитывать только те предприятия, которые заключат соглашение о повышении конкурентоспособности с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, - подчеркнул Глеб Никитин. - Поддержка будет оказываться через кредитные организации путем субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам и кредитам, направленным на создание экспортно-ориентированных производств.

Прием документов для отбора сельхозтоваропроизводителей для заключения соглашений осуществляет Минсельхоз России до 27 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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