Собираемость налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области почти на 12 процентов

СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-07T15:56:54+03:00

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Собираемость налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области выросла на 11,9 процентов за восемь месяцев 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает министерство финансов региона.

По состоянию на 1 сентября 2019 года доходы консолидированного бюджете Нижегородской области составили 131,8 миллиардов рублей. А это на 9,6 процентов больше, чем в прошлом году. Таким образом, в 2019 году доходы консолидированного областного бюджета увеличились на 11,5 миллиардов рублей. При этом расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 121,7 миллиардов рублей.

Доходы областного бюджета получены в объеме 111,2 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 96,5 миллиардов рублей. Это на 10,3 миллиарда рублей (или на 11,9 процентов) больше, чем в прошлом году. Расходы областного бюджета составили 101,6 миллиардов рублей. Таким образом, в областном бюджете сформировался профицит в размере 9,6 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU