2019-09-06T16:24:37+03:00
Общество

Уменьшенные дорожные знаки появились на Верхневолжской набережной

Валерия ГРОМОВА
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Уменьшенные дорожные знаки «Пешеходный переход» типоразмера «500» появились на Верхневолжской набережной. Об этом сообщили в МКУ «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода».

Как рассказала директор департамента тртранса Елена Лекомцева, прежние знаки закрывали друг друга из-за большого размера и ограничивали видимость зданий.

- Применение дорожных знаков уменьшенного размера, во-первых, повышают удобство, безопасность и уровень комфорта участников дорожного движения. Во-вторых, данное решение улучшит облик города, а также предоставит возможность для внедрения технических новшеств, - резюмировала Лекомцева.

Напомним, остановка «Улица Янки Купалы» введена на маршрутах №№ А-40, А-69, А-85, Т-13 и Т-40 в Нижнем Новгороде на Автозаводе. Ее можно проехать между остановочными пунктами «Улица Старых Производственников» и «6 микрорайон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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