2019-09-05T17:21:39+03:00
Общество

Программа по замене лифтов в Нижегородской области выполнена на 79%

Установлены почти 1100 новых лифтов из 1388
Валерия ГРОМОВА
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С 2014 по 2019 годы в Нижегородской области установили почти 1100 новых лифтов из 1388. Исполнение программы составляет 79%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам директора фонда капремонта Нижегородской области Дмитрия Гнатюка, все работы должны быть завершены до конца года. В Московском районе приволжской столицы подрядчик приступил к замене лифтов в домах №10 и №16 по улице Коминтерна.

- По поручению губернатора Глеба Никитина работы по замене лифтов находятся на моем личном контроле. Осмотр показал, что на данных домах работы ведутся в графике, - уточнил Гнатюк.

Напомним, в августе 2019 года кураторами Фонда капитального ремонта Нижегородской области было проведено 120 комиссионных приемок. Специалистами были приняты 16 систем водоотведения, 14 – холодного водоснабжения, 17 – теплоснабжения и 16 – электроснабжения. Также по решению комиссии были приняты 17 новых лифтов в восьми домах, 15 фасадов и 16 крыш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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