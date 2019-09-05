«Это идея 2000 года»: Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Абышев поддержал идею переезда чиновников из Нижегородского кремля

СЕГОДНЯ 13:04 2019-09-05T13:34:04+03:00

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Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода и экс-председатель думы Нижнего Новгорода Сергей Абышев поддержал идею переселения чиновников и депутатов из Нижегородского кремля. Такую идею высказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе Восточного экономического форума.

- Это идея 2000 года, не реализована по причине разделения мнения о власти, - написал Сергей Абышев. - Одни говорили, что она должна быть в кремле, и тогда они победили. Я сторонник размещения всех гражданских служб и администраций за пределами исторических ограничений с современными коммуникациями и организацией рабочих мест. Срок реализации проекта два года для Нижнего Новгорода. Принцип такой же, как в Москва-сити.

Напомним, Глеб Никитин также рассказал, что несколько проектов по использованию зданий на территории кремля уже готовы. Например, Дом Советов, где сейчас размещается мэрия Нижнего Новгорода, может превратиться в площадку для проведения выставок.

ИСТОЧНИК KP.RU