68-летняя женщина погибла на пожаре в Дзержинске

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-02T10:53:19+03:00

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Неосторожность при курении обернулась трагедией в ночь с 31 августа на 1 сентября 2019 года в Дзержинске. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около часа ночи. В девятиэтажном доме на улице Попоа загорелась одна из квартир. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали по лестничным маршам 18 жителей, четверо из которых – дети. Никто из них не пострадал.

В загоревшейся квартире обнаружили тело хозяйки – женщины 1951 года рождения. В результате обгорела внутренняя отделка помещения и домашнее имущество на площади восемь квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 25 человек личного состава и семь единиц техники.

Напомним, в четверг, 29 августа, на Молодежной улице в Дзержинске загорелась квартира на первом этаже жилого дома. Там погибла женщина 1958 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU