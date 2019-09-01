В Воротынском районе пройдет выездной прием граждан

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-01T15:26:49+03:00

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Выездной прием граждан пройдет 26 сентября в Воротынском районе. Об этом сообщили в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области.

- В здании администрации Воротынского муниципального района будет организован выездной прием граждан, - говорится в сообщении. – В мероприятии примут участие уполномоченные лица органов исполнительной власти региона и аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.

Как сообщается, чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться по телефону: 8(831) 439-04-98, 430-96-39.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с профессиональным праздником работников нефтяной и газовой промышленности. К слову, нефтегазовый сектор занимает в экономике региона огромное место. В Нижегородской области успешно развиваются профильные организации, создаются новые инвестиционные проекты и новые рабочие места.

ИСТОЧНИК KP.RU