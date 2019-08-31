Нижегородские предприниматели-новички смогут пройти бесплатный обучающий курс по бизнесу

СЕГОДНЯ 17:43 2019-08-31T17:43:59+03:00

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Если вы – начинающий предприниматель из Нижегородской области, то у вас есть возможность пройти бесплатные тренинги по бизнесу. Речь идет о 35-часовом курсе «Азбука предпринимательства» по образовательным программам Корпорации МСП.

Как сообщили в пресс-службе правительства, на тренинги могут записаться те, кто мечтает открыть свое дело или реализовать новый проект.

- Во время обучения шаг за шагом будет рассмотрена последовательность действий начинающего предпринимателя - от момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия, - резюмировал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В ходе тренингов начинающие бизнесмены научатся оценивать бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-планы, регистрировать команду и искать финансирование. А в финале обучения состоится конкурс лучших проектов. Трое победителей получат сертификаты на необходимые для открытия бизнеса услуги.

КОНКРЕТНО

Занятия будут проходить со 2 по 7 октября с 10:00 до 17:00. Прием заявок на обучение заканчивается 27 сентября. Чтобы оставить заявку, надо зайти на сайт Корпорации МСП в раздел «Обучающие программы» - Календарь проведения тренингов по обучающим программам, а также портале Центра развития предпринимательства Нижегородской области в разделе «Обучение (семинары, программы корпорации МСП, образовательные программы)».

Получить более подробную информацию можно по телефону: 435-14-91.

ИСТОЧНИК KP.RU