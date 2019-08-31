2019-08-31T13:33:22+03:00
Общество

Новый сквер открылся в деревне Березовка Богородского района

Его благоустроили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
Валерия ГРОМОВА
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Торжественное открытие нового общественного пространства прошло в деревне Березовка Богородского района. Там в рамках федеральной программы благоустроили сквер.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, в обновленном сквере появились тротуары, скейт-парк и детская площадка, а территорию озеленили: посадили клены, сосны, дубы, пихты, рябины и липы. Помимо этого, подрядчик установил фигуры топиари джентльмена, дамы с зонтом, овечки и косуленка.

Благоустройство обошлось областному и местному бюджету в 9,6 миллиона рублей.

- Создание комфортных условий и благополучие жителей — это главное, что мы хотим увидеть в результате реализации национального проекта. Благодаря участию людей в создании проектов благоустройства, контроле за ходом проведения работ у нас получится достичь поставленных целей, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее мы сообщали, что работы по благоустройству сквера Грабина в Московском районе Нижнего Новгорода завершены на 98%. Там уже готовы мощеные дорожки, газоны, скамейки, сухой фонтан, тренажерная площадка, детский городок и скейт-площадка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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