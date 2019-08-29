Жители Кудьмы попросили Владимира Панова решить вопрос с передачей 12 домов в муниципальную собственность

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-29T16:58:16+03:00

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Жители поселка Кудьма в Зеленом городе обратились к мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову с просьбой передать двенадцать жилых домов в муниципальную собственность. Свою просьбу они озвучили на встрече главы горадминистрации с жителями Нижегородского района 28 августа.

Председатель КУГИ Светлана Помпаева отметила, что после переговорного процесса с собственником получилось добиться передачи документов на перевод жилых домов в муниципальную собственность. Решение планируется принять на думском заседании в октябре.

Кроме того, жители Кудьмы переживают из-за частной котельной, которую, по их словам, никто не торопится подготавливать к новому отопительному сезону. В связи с этим мэр поручил своему заму Виктору Сдобнякову вместе с прокуратурой провести разъяснительную работу с владельцем котельной.

Напомним, на встрече Владимира Панова с жителями 28 августа стало известно о планируемом ремонте 23 лестниц. Деньги на них предстоит выделить в ближайшее время.

Также «Комсомолка» писала про нижегородку, которая пожаловалась мэру на коллекторов, терроризировавших ее 86-летнюю мать. Оказалось, что ДУК Нижегородского района требовал, чтобы собственники квартир погасили несуществующие долги.

ИСТОЧНИК KP.RU