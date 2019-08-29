В Нижегородском районе планируется отремонтировать 23 лестницы

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-29T16:00:21+03:00

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Двадцать три лестницы собирается привести в надлежащий вид администрация Нижегородского района до конца 2019 года. Об этом глава района Алексей Мочкаев заявил на встрече мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с жителями 28 августа.

По словам чиновника, в текущем году на эти цели будет выделен миллион рублей. Горожане поинтересовались, когда именно планируется выполнить работы. Однако ни мэр, ни глава районной администрации не смогли назвать точную дату, заверив при этом, что впереди есть как минимум два месяца, позволяющие осуществить задуманное.

Также на встрече зашла речь о ямочном ремонте в Нижегородском районе. Некоторые жители считают, что кое-где явно не мешало бы подлатать дыры. Мочкаев согласился: работы выполнены не везде.

- Да, где-то мы еще не закончили ямочный ремонт, потому что у нас был такой график: начали с отдаленных участков, а потом пришли к центру города. То есть в центре мы сейчас все доделаем, - заверил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU